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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي يتابع مع رئيس الوزراء سير العمل بعدد من ملفات العمل الحكومي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على نتائج مشاركة رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابةً عن  الرئيس.


وفي سياق آخر شهد الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا،  بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي نظيره البرازيلي في قصر الاتحادية، في مستهل زيارته إلى القاهرة، التاي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.


وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

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