لسوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط.

كما تؤكد الهيئة علي اللستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

وتتقدم الهيئة بالإعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها وتؤكد أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.