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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تعرف على سبب تأجيل حفل ذكرى أم كلثوم بالأوبرا

سيدة الغناء العربي
سيدة الغناء العربي أم كلثوم
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قررت دار الأوبرا المصرية، تأجيل حفل ذكرى أم كلثوم، الذي كان مقرر  إقامته على المسرح الكبير الأحد المقبل، الموافق ١٨ فبراير الجاري، إلى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق ٢٧ من الشهر نفسه، على أن يتم الدخول بنفس التذاكر.

ومن المقرر أن تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، باقة متنوعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل لسيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بأداء المطربات: رحاب عمر، وحنان الخولي، وصابرين النجيلي، وأسماء كمال.

وتعد أم كلثوم (فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي) ابنة محافظة الدقهلية واحدة من أبرز مطربي القرن العشرين، حيث بدأت مشوارها الفني منذ الطفولة حتى أصبحت من كبار المغنيين في العالم العربي، هذا إلى جانب مشاركتها في العديد من الأفلام السينمائية لصوتها العزب والرنان الذي يمس القلوب.

لقبت أم كلثوم بالعديد من الألقاب منها: سيدة الغناء العربي، وكوكب الشرق، وشمس الأصيل، وقيثارة الشرق، والست، وثومة.. وغيرها من الألقاب.

رحلت أم كلثوم في ٣ في فبراير ١٩٧٥، عن عالمنا بعد صراع مع المرض تاركة إرثا فنيا وموسيقيا ضخما تتوارثه الأجيال.

حفل ذكرى أم كلثوم دار الأوبرا المصرية فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية كوكب الشرق سيدة الغناء العربي محافظة الدقهلية