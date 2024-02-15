قصة اختراع جهاز إنذار الحرائق وطريقة عمله

اختراع جهاز إنذار للحرائق من الاختراعات المهمة التي توصل اليها البشر فهي بالتأكيد ساعدت في إنقاذ أرواح الملايين من البشر وهذا الجهاز ضروري لوجوده في المنازل والمصانع والمطاعم وجميع أماكن العمل، فحرائق الدخان مضرة للغاية على صحة البشر وقد تعيق الشخص للخروج من المكان عند حدوث حريق أو عدم الشعور بالحريق اثناء حدوثه لأي سبب فقد استطاع الجهاز حل تلك المشكلة وتسرد "البوابة نيوز" قصة اختراع الجهاز وطريقة عمله.

-لماذا الدخان خطر على البشر؟:

يستطيع البشر شم رائحة الدخان ولكن عند النوم مثلا يقوم الدخان بسحب الأكسجين من المكان فيعيق التنفس وينشر أول أكسيد الكربون السام في الجو وهو مميت وبسبب هذا الأمر يموت الآلاف سنويا حول العالم بسبب الحرائق ولكن بفضل اختراع جهاز انذار الحرائق تم انقاذ آلاف الارواح وهو غير مكلف وطريقة عمله مضمونة.



قصة اختراع جهاز إنذار الحرائق:

اخترع عام 1890 من قبل الفيزيائي الأمريكي وعالم الرياضيات فرانسيس روبينز اما المخترع جورج أندرو قد اخترع أول جهاز انذار حرائق في انجلترا في عام 1902 ولكن قاعدة بيانات مكتب براءة الاختراعات تمتلك مواعيد متضاربة حول أول براءة اختراع لهذا الجهاز فقد سجل أكثر من مرة في اوقات مختلفة براءة اختراع لهذا الجهاز.



-طريقة عمل جهاز انذار الحرائق:

هناك نوعين للجهاز الأول من "العين الإلكترونية" والثاني من "الأنف الإلكترونية" والنوع الأول يكون أكثر ملائمة كجهاز انذار الحريق البصري، يلتقط الدخان ويستشعره فور دخوله الغرفة والارتفاع للسقف، ويتم تثبيت الأجهزة في السقف لأن المكان التي تتصاعد إليه الأدخنة هو السقف ويحتوي الجهاز على فتحات لتستشعر الدخان وعندما يكون الجهاز ضوئي لا يكون هناك استشعار للدخان لإن شعاع الضوء لا يصل إلى جهاز إنذار الحريق ويظل الانذار صامت إلا في حالة اندلاع حريق من ضوء النيران مع الدخان بالغرفة وينشر بعض شعاع الضوء وتعمل الدائرة في النوع الثاني من الإنذارات ويطلق الانذار الصوت المرتفع ليوقظ او ينبه من في المكان.