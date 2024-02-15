ريال مدريد يسعى لتحصين لونين

كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن إدارة فريق ريال مدريد، تسعى لتحصين حارسها الأوكرانى أندري لونين، بعد اعتماد الفريق الملكى عليه فى الفترة الماضية أثناء أصابة الحارس الأساسى كورتوا.

وفرض أندرى لونين نفسه على القوام الأساسى لريال مدريد، بعد الإصابة بالرباط الصليبي الأمامي التى تعرض لها البلجيكي تيبو كورتوا، والتى على اثرها تعاقد الملكى مع كيبا أريزابالاجا من تشيلسى على سبيل الإعارة.

ومن المفترض أن ينتهى عقد للونين مع ريال مدريد فى صيف 2025، إلا أن إدارة الملكى حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، تناقش تقديم عقد جديد للحارس.

وأكدت الصحيفة أن: "إدارة ريال مدريد تريد الاعتماد على لونين في الموسم المقبل كمنافس لكورتوا، وإذا كان يريد الرحيل في الصيف المقبل فإن العقد الجديد سيساعد النادي على رفع السعر المطلوب لبيعه".

وفى حال إعلان لونين رحيله عن الفريق الملكى، حسبما أشارت الصحيفة، سيبحث ريال مدريد عن خيار منخفض التكلفة ليكون بديلا لكورتوا الموسم المقبل، أو تصعيد حارس فريق الشباب.