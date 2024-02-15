وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا عن حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات والاجراءات والاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات، ومتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات، ومن بينها البحيرة ومطروح والدقهلية والبحر الأحمر وكفر الشيخ والقاهرة والفيوم والإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال اليوم الخميس والـ 24 ساعة القادمة والتي يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة وتصل إلى غزيرة ورعدية وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية فى 4 محافظات هي: البحيرة ومطروح وكفر الشيخ والإسكندرية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأشار التقرير إلى تعرض محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار غزيرة علي مراكز (المحمودية وكوم حمادة وإيتاي البارود وحوش عيسي وأبو المطامير) أسفرت عن بعض تجمعات للمياه، وقررت الأجهزة التنفيذية بها نشر معدات شفط المياه بها طبقا لخطة الانتشار لمواجهة موجات الطقس السيء المتوقعة ومازال العمل جاري علي رفع تراكمات المياه، فيما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مدينتي (مرسي مطروح والنخيلة) ولم ترتق إلي تجمعات للمياه وشهدت باقي مدن المحافظة سقوط أمطار رعدية متوسطة إلي غزيرة يصاحبها سقوط حبات البرد دون تأثير علي الطرق العامة، وفي محافظة كفر الشيخ تم سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي أغلب مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تجمعات للمياه في مدن (سيدي سالم ومطوبس ودسوق) والعمل مستمر علي رفعها.

وفي محافظة الدقهلية، تم سقوط أمطار متوسطة الي غزيرة علي حي غرب المنصورة ومركز نبروه أسفرت عن تجمعات للمياه وأنتهي العمل علي رفعها من كافة الشوارع الرئيسية ويستمر العمل بالشوارع الداخلية، كما تعرضت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومدن (سانت كاترين ونوبيع وطور سيناء ودهب وطابا لسقوط أمطار متوسطة أسفرت عن تجمعات للمياه وانتهي العمل علي رفعها،

ولفت التقرير إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق بالإسكندرية ومدينة العريش بشمال سيناء تعرضت لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وأسفرت عن تجمعات للمياه وجارى العمل على رفعها، كما اعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الخمس رفع درجة استعدادها فى التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التى شهدت أمس سقوط الأمطار بها، إضافة إلى إستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

وقال اللواء هشام آمنة: “إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، مؤكداً أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى لمواجهة حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية”.

ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب اللواء هشام آمنه من المحافظين باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها والتنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية، للتعامل الفوري مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.