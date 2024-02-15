الخميس المقبل.. انطلاق معرض "أهلًا رمضان" بالجيزة

تكثف محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنشاء عدد من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة.

وتنطلق معارض “أهلا رمضان” اعتبارًا من اليوم الخميس في العديد من المحافظات لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتستهدف محافظة الجيزة إقامة معارض لـ"أهلًا رمضان" في كل من (العمرانية، والمنيب، وإمبابة، والدقي، والبدرشين، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، والصف، والوراق)، حيث بدأت المحافظة وبالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز المعرض الرئيسي في أرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة 1000 متر بجوار محور كمال عامر بالعمرانية، وقريبًا ستبدأ في تجهيز معرض إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، ومعرض البدرشين بشارع عمر بن العاص على مساحة 500 متر.