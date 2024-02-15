وفاة شاب إثر أزمة قلبية أثناء عمله على لانش بحري ببورسعيد

توفى شريف بكري، شاب من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اثر إصابته بسكتة قلبية أثناء عمله على لانش بحري.

وفاة شاب ببورسعيد أثناء عمله على لانش بحري

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بورسعيد عقب تداول خبر الشاب الذين أطلقوا عليه: "شهيد العمل"، حيث كشف زملائه أنه يعمل بشركة الرباط وأنوار السفن في بورسعيد، وأثناء تواجده على لانش بحري في مهمة عمل نطاق محافظة السويس أصيب بأزمة قلبية حادة.

وأكد أصدقائه أنه جرى نقله إلى مستشفى الهيئة في السويس في محاولة لاسعافه إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى مسقط رأسه في بورسعيد لدفن الجثمان.

