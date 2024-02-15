ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة شاب إثر أزمة قلبية أثناء عمله على لانش بحري ببورسعيد

صورة الشاب المتوفي
صورة الشاب المتوفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفى شريف بكري، شاب من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اثر إصابته بسكتة قلبية أثناء عمله على لانش بحري.

وفاة شاب ببورسعيد أثناء عمله على لانش بحري

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بورسعيد عقب تداول خبر الشاب الذين أطلقوا عليه: "شهيد العمل"، حيث كشف زملائه أنه يعمل بشركة الرباط وأنوار السفن في بورسعيد، وأثناء تواجده على لانش بحري في مهمة عمل نطاق محافظة السويس أصيب بأزمة قلبية حادة.

وأكد أصدقائه أنه جرى نقله إلى مستشفى الهيئة في السويس في محاولة لاسعافه إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى مسقط رأسه في بورسعيد لدفن الجثمان.
 

وفاة شاب شهيد العمل شهيد بورسعيد السويس