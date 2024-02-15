الزمالك يخوض تدريباته استعدادا للإسماعيلي في الدوري

خاض فريق الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز يوم الإثنين المقبل .

وعقد المدرب البرتغالي جوزية جوميز جلسة فنية مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء .

وخاض الثنائي ناصر منسي وأحمد حمدي تدريبات تأهيلية لتجهيزهم من الإصابات بكدمات، وإصابات عضلية .

كما انتظم عمر جابر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الخميس، وبعد غيابه عن مران الأمس لتعرضه لنزلة برد .

يذكر أن الزمالك قد خاض 8 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، ولديه 11 نقطة، ويأتي في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب المسابقة .