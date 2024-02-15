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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يخوض تدريباته استعدادا للإسماعيلي في الدوري

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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خاض فريق الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز يوم الإثنين المقبل .

وعقد المدرب البرتغالي جوزية جوميز جلسة فنية مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء .

وخاض الثنائي ناصر منسي وأحمد حمدي تدريبات تأهيلية لتجهيزهم من الإصابات بكدمات، وإصابات عضلية .

كما انتظم عمر جابر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الخميس، وبعد غيابه عن مران الأمس لتعرضه لنزلة برد .

يذكر أن الزمالك قد خاض 8 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، ولديه 11 نقطة، ويأتي في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب المسابقة .

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