نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة الأهلية

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا" بجامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية ، وذلك بقاعة كلية الصيدلة جامعة المنصورة الأهلية ، نظمتها مديرية العمل بالدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة.

جاء ذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من الطلبة والعاملين وأساتذة الجامعة بالمنصورة الأهلية تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل المختلفة وذلك بهدف حماية العاملين بتلك المنشآت ، والممتلكات ، والمترددين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأوضح حسام طلبة مدير مديري العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية، وتفعيل دور أجهزة المديريات للقيام بهذا الدور التوعوي للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من المخاطر المختلفة فى أماكن العمل بمختلف القطاعات.

وأضاف مدير المديرية، أنه شارك فى المبادرة الدكتور أحمد رمضان الشيخ منسق الجودة والاعتماد والمشاركة المجتمعية بالجامعة ، والذى قام بإلقاء كلمة عن دور السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ على المنشآت والعاملين بها.

كما قامت الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض بإلقاء كلمة حول أهمية التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين حفاظا على المنشأة التعليمية، كما ألقى الدكتور عبد الغني وزة نائبا عن مدير مديرية العمل بإلقاء كلمة عن دور مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي والتوعية بجميع المنشآت والأنشطة المختلفة علي مستوي المحافظة ، كما ألقت المهندسة أمل غانم مدير إدارة السلامة بالدقهلية كلمتها تناولت فيها دور واهميه مبادرات سلامتك تهمنا في نشر الوعي.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات حيث قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المبادرة المهندس اسلام حمدى من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن خطة الطوارئ والإخلاء والذى استعرض خلالها تعريف الطوارئ و أهمية خطة الطوارئ والإخلاء ، والغرض من خطة الطوارئ والإخلاء، وماهي متطلبات خطة الطوارئ والإخلاء كما قامت المهندسة اسماء عادل مديرة مكتب ميت غمر بإلقاء المحاضرة الثانية حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ودور كل منهم في الحفاظ على العمال والمنشآت ..

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