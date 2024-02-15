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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يجبر مجمع ناصر على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال يجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية مما يعرض حياتهم للخطر الشديد، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

ومن جانبها، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، من كارثة إنسانية وشيكة؛ جراء إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، حيث كانوا قد نزحوا إليه قسرًا.

واستشهد، فجر اليوم، مواطن فلسطيني، وأصيب عدد من المرضى جراء قصف الاحتلال "قسم العظام" في المستشفى، كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.

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