السبت.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت المقبل، معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

يأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض "أهلا رمضان"، بجميع المحافظات، والذى يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

وأكد عيد عبد الله أبو زيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن المديرية تسعى حاليًا الانتهاء من إعداد معارض "أهلا رمضان" بمدن ومراكز المحافظة لتغطية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 إلى 35%، عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه يتراوح عدد معارض"أهلا رمضان" بالقليوبية ما بين 8 حتى 12 معرضا سيتم افتتاحها تباعا بكل مدن ومراكز المحافظة، يضم مدن ومراكز "بنها وكفر شكر وشبرا الخيمة، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، والخانكة، وطوخ، وقليوب" وغيرها من مدن المحافظة.

وانطلقت معارض "أهلا رمضان 2024"، اعتباراً من اليوم الخميس، فى العديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر أيضاً.