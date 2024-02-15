ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مشاجرة بسبب تنظيف السيارة.. الأمن ينفي التعدي على أجنبي بحدائق الأهرام

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمن تعليق إدعت خلاله صاحبة الحساب قيام 4 أشخاص "غير محددين" بالتعدى على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" بالضرب وسرقته باستخدام "سلاح أبيض" بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6 الجارى نُشبت مشادة كلامية بين طرف أول صاحبة الحساب، نجلها "يحمل جنسية إحدى الدول" طرف ثان 4 أشخاص، أثناء قيام المذكورة بتنظيف سيارتها بالمغسلة محل عمل أحد أفراد الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الطرفين على النيابة العامة للتحقيق، كما تبين عدم صحة قيام الطرف الثانى بسرقة متعلقاتهما. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الحسابات الشخصية التواصل الإجتماعي فيس بوك بحدائق الاهرام بمديرية أمن الجيزة حدائق الأهرام بالجيزة جنسية أحدي الدول حدائق الأهرام كشف ملابسات مديرية امن الجيزة يحمل جنسية أحدي الدول موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مشادة كلامية