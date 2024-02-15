مشاجرة بسبب تنظيف السيارة.. الأمن ينفي التعدي على أجنبي بحدائق الأهرام

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمن تعليق إدعت خلاله صاحبة الحساب قيام 4 أشخاص "غير محددين" بالتعدى على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" بالضرب وسرقته باستخدام "سلاح أبيض" بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6 الجارى نُشبت مشادة كلامية بين طرف أول صاحبة الحساب، نجلها "يحمل جنسية إحدى الدول" طرف ثان 4 أشخاص، أثناء قيام المذكورة بتنظيف سيارتها بالمغسلة محل عمل أحد أفراد الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الطرفين على النيابة العامة للتحقيق، كما تبين عدم صحة قيام الطرف الثانى بسرقة متعلقاتهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.