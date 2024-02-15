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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأوكراني: تدمير محطة الرادار الروسية "Kasta-2E2" قرب الحدود

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس تدمير محطة رادار روسية "Kasta-2E2" بالقرب من الحدود مع روسيا.

وأفاد الجيش الأوكراني في بيان، أن القوات الخاصة التابعة لمجموعة DIU "Geese-9" قصفت في 13 فبراير محطة الرادار الروسية "Kasta-2E2" بالقرب من الحدود مع روسيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وشددت DIU على أنه "نتيجة لأضرار الحريق، تم إيقاف الطائرة الروسية Kasta-2E2 عن العمل، وتكبدت خدمة الرادار خسائر".

"Kasta-2E2" هو رادار متنقل ثلاثي الإحداثيات بمدى شامل يبلغ 1000 متر، مصمم للتحكم في المجال الجوي؛ تحديد الإحداثيات  والتعرف على الأهداف الجوية.

المحطة قادرة على اكتشاف الأجسام على ارتفاعات منخفضة للغاية، وتحديد خصائص مسارها وإرسال إحداثيات الهدف ومعلمات الحركة إلى نظام التحكم في الدفاع الجوي نطاق الكشف يصل إلى 150 كم.

الجيش الأوكراني محطة الرادار الروسية