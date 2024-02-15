اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره البرازيلي لولا دا سيلڤا بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي للدولتين وجهودهما المشتركة لتطوير منظومة الحوكمة الدولية.

كما تتناول التعاون المشترك في ضوء عضوية البلدين بمجموعة بريكس ورئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لـمصر للمشاركة ضيفا في اجتماعات المجموعة.