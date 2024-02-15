فلسطين.. غارات إسرائيلية على جنوب مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت غارات مكثفة على جنوب مدينة خان يونس، كما قامت بغارات أخرى على المناطق الغربية لشمال قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الغارات الجوية والقصف المدفعي في قطاع غزة منذ بدء العدوان ، وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من التخطيطات التي يسعى لها الجيش الإسرائيلي من تركيز العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، لأنه قد يكون له أثرًا خطيرًا على حياة المدنيين الفلسطينيين، لوجود نحو 1.4 مليون مواطن فلسطيني في هذه المدينة ، فوجود أي تحرك عسكري يعني تحقيق كارثة إنسانية.

ويعيش أكثر من 1.4 مليون شخص في مدينة رفح الفلسطينية ، معظمهم من النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ، فيقوم الاحتلال سواء قوات عسكرية على الأرض أوغارات جوية إسرائيلية، أو الزوارق البحرية، باستهداف الفلسطينيين في كل مكان.