استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول العلاقات المصرية التركية، وذلك تحت عنوان «بدأ عام 2022.. حراك إيجابي للعلاقات المصرية التركية لتعزيز التعاون بين البلدين».

وأفاد التقرير: «حراك إيجابي تشهده العلاقات المصرية التركية حاليا تجاوزت معه القاهرة وأنقرة مرحلة استئناف العلاقات الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».

وأضاف: «الخطوة المرحلية الأولى لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا جاءت في مشهد مصافحة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال افتتاح مونديال كأس العالم بقطر 2022، وما تبعها من اتصالات بين الرئيسين في مناسبات عدة».

وتابع: «وكان لتضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا العام الماضي، أثرا إيجابي في دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع».

وواصل: «وخلال الفترة الآخيرة، تبادل الجانبين رسائل دبلوماسية إيجابية تمحورت حميعها حول أهمية استعادة مسار العلاقات الثنائية بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما السياسي في المنطقة».

https://youtu.be/ogAG1MPRBG0