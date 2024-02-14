"بزن وأرن" ديو جديد يجمع هايدي موسى ومحمد رحيم

يستعد الفنانون محمد رحيم وهايدي موسى لطرح ديو غنائي بعنوان "بزن وأرن"، تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب.

وطرح كلا من رحيم وهايدي البوسترات الدعائية للأغنية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لقرب طرحها.

ويعد ديو "بزن وأرن" هو الأول الذي يجمع هايدي موسى بالملحن والفنان محمد رحيم.

يشار إلى أن هايدي موسى طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان «حفلة فرفشة» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعدد من المنصات الموسيقية.

أغنية «حفلة فرفشة» من كلمات شادي نور والحان محمد يحيى واخراج زياد خوري، إذ تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وصُورت في لبنان.