فلانتين بلون الدم.. محاولتان للانتحار في دمياط

شهدت محافظة دمياط واقعتين مؤسفتين في عيد الحب حيث استقلت مستشفى دمياط العام منذ قليل فتاة فى العقد الثانى من العمر، بعد محاولتها إنهاء حياتها شنقا بواسطة ربطة الحجاب "ايشارب" تم ربطه فى مروحة السقف ووقفت فوق كرسي خشبي وادارت المروحة، الا ان الايشارب تمزق وسقطت أرضا بحالة صحية سيئة.

شهدت منطقة السنانية بدمياط واقعة مأساوية عندما حاولت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما على شنق نفسها بعد أن ربطت ايشارب بمروحة السقف وقامت بتشغيلها بقصد إنهاء حياتها الا ان سرعة المروحة أدت إلى تمزق الايشارب وسقوط الفتاة من أعلى الكرسى.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما حاولت فتاة من قرية العدلية التابعة لمركز دمياط الانتحار عن طريق قطع شرايينها.