تقديرًا لجهودهم.. "سلومة" يكرم المتميزين من مديري المدارس بالجيزة

كرم أشرف سلومة مدير مديرية الجيزة، المتميزين من مديري المدارس تحفيزا وتشجيعا لهم علي انضباط مدارسهم بما يحقق مناخ تعليمي، وجاء ذلك من خلال الزيارات الميدانية لسلومة لمدارس إدارات الجيزة التعليمية.

ومن خلال زيارة سلومه لإدارة شمال الجيزة لمدرستى أحمد عرابى ت.أ، وأحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات التابعتين لإدارة شمال الجيزة التعليمية للجهد المبذول والأداء المتميز من قبل إدارة المدرستين.

وبناء عليه قرر تكريم مديرى المدرستين، أحمد محمد عثمان مدير مدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات، هشام رمضان السيد مدير مدرسة أحمد عرابى تعليم أساسى حيث استقبلهما بمكتبه بديوان المديرية وتم تكريمهم بشهادات تقدير عرفانا وتقديرا لجهودهم المخلصة في إدارة المدارس.

وفى سياق متصل قدمت مدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات هدية تذكارية لوكيل الوزارة تبرز أعمال قسم الزخرفة والطباعة بالمدرسة تعبيرا من إدارة المدرسة عن التقدير والاحترام لقيادة المديرية الرشيدة.