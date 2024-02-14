السيسي: توافقت مع أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤكدا أن زيارة رئيس تركيا لفتح صفحة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي انه توافق مع الرئيس التركي على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان بقصر الاتحادية لعرض أهم ما جاء في المباحثات المصرية التركية.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم نظيره التركي.

وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم حيث من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

