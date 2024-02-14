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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الموجة 22.. إزالة 141 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، على مدار اليومين الماضيين حيث أسفرت الحملات عن إزالة 141 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 48 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية بمراكز ( العدوة – مغاغة – المنيا – بنى مزار-مطاي)، إلى جانب إزالة 87 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 6 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمراكز ( أبوقرقاص- سمالوط – مطاى-المنيا ).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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