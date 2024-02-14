النائب إبراهيم الديب: مصر وتركيا تتطلعان لزيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار







قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية التركية ستشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسى، ورجب طيب أردوغان، خلال الآونة الاخيرة والتى تستهدف تنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبعد الزيارة الرسمية للرئيس التركي للقاهرة هناك تطلعات بوصول حجم التبادل بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا، خاصة وأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال هذه الفترة وقود وزيوت معدنية و أسمدة ، وحديد وصلب وملابس جاهزة، و استوردت آلات وأجهزة كهربائية ب و منتجات كيماوية غير عضوية إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق، وهذا يؤكد حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار الديب، إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للقاهرة تاتى فى وقت شديد الأهمية والدقة، وتأكيد على أن مصر تفتح حقبة جديدة فى العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات، وتأكيد على نجاح الجهود المصرية فى المنطقة، وتتويجا للجهود المصرية التركية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات.

وأكد الديب، ان مصر تتوسع خلال الفترة الاخيرة فى استثماراتها بشكل كبير، وهناك طفرة كبيرة فى المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعنى نجاح الجهود المبذولة والتى تستهدف سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.