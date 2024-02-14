المؤتمر: زيارة "أردوغان" للقاهرة تاريخية ونسعى لمزيد من التطلعات بين البلدين

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر تأتى فى وقت شديد الاهمية نظرا لما تمر به المنطقة من تداعيات كثيرة، وهناك أمور عديدة يشهدها العالم بأثرة ولهذا تأتى هذه الزيارة فى وقت بالغ الأهمية.



وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى ان مصر وتركيا بينها تبادل تجارى، حتى وإن كان انخفض خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلا أنها قائمة وبقوة وفي مختلف المجالات والقطاعات، ومن ثم الطريق ممهد لتنمية وتطوير التبادل التجارى بين البلدين بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف السعيد غنيم، أن الفترة المقبلة قد يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 10 مليار دولار، ويوجد تطلع لوصول هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما تستهدف الزيارة التاريخية أيضا النهوض بالعلاقات الثنائية، وتأتي استكمالا لمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.



وتابع السعيد غنيم:" هذه الزيارة الأولى للرئيس التركي منذ 11 عامًا، وتمثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ يعد إعلانًا رسميًا لتقدم مسار التقارب الذي بدأ في مايو 2021، كما تكمن أهمية الزيارة بما تحمله من تداعيات على بعض أزمات المنطقة، في ضوء الوزن الجيوسياسي الكبير لكلا البلدين خلال الآونة الأخيرة".