"استشارية الوفد" تبدأ فحص رغبات الأعضاء الراغبين في الانضمام للجان النوعية

أعلنت اللجنة الاستشارية لحزب الوفد، عن انعقادها بشكل دائم لحين الانتهاء من جميع تشكيلات اللجان النوعية واللجان العامة بالمحافظات.

و بدأت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في فحص وإعداد وتنقية وفحص رغبات الاعضاء الطالبين الانضمام للجان النوعية والتأكد من استيفاء طلباتهم للشروط التي وضعها رئيس الحزب

كما كلفت شئون العضوية بالحزب لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام للجان النوعية اعتبارا من اليوم التالي للموعد الذي سبق وحدده رئيس الحزب وحتي يوم 1/3/2024

وأوضحت اللجنة أنه بخصوص اللجان العامة سيتم فحص ودراسة موقف اللجان العامة في كل المحافظات.