بالفيديو.. بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرئاسة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي منذ قليل مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في طريقها إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر، والتي تغادر بعد قليل وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - مصطفى أبو الخير - رضا سليم.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني بينما يمتلك شباب بلوزداد المركز الرباع بالتساوي مع ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.