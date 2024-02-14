الخميس.."رؤى واعدة فى البناء والتنمية" ندوة بمكتبة القاهرة

تقيم مكتبة القاهره الكبرى ندوة بعنوان "رؤى واعدة فى البناء والتنمية وذلك يوم الخميس 15 فبراير الجارى فى الخامسة مساء.

يشارك في الندوة الدكتور محمد رفعت الامام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ، الدكتور هشام محمد بشير استاذ العلاقات الدولية، يدير اللقاء يحى رياض مدير المكتبة.

يذكر ان نسب هذا القصر المقام عليه مكتبة القاهره الكبرى إلى صاحبته الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل. ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية ، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية ، واستمر العمل فى تجديد القصر فى الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.