السجيني: مجلس النواب من أعرق برلمانات العالم والمسئول لازم يذاكر "إحنا مش جايين ندوة"

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 02:30 م

طالب المهندس احمد السجيني ، رئيس لجنه الإدارة المحليه المسئولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان أن يذاكر كويس الموضوعات التي يتحتم عليه إحضار ردود وافيه بمطالبات النواب ، احنا مش جايين ندوة .

واضاف السجيني اثناء اجتماع لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا ، احنا في اجتماعات برلمان مصر اقدم برلمانات العالم و في المنطقه والشرق الاوسط، ولابد من مراعاة ذلك للجميع ، كلمات السجيني جاءت للرد علي المسئولين التنفيذيين بمحافظة قنا موكدا ردودكم غير واضحه وغير محدده وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمه من النائبين، عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عاما على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.

و الطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.

وشدد السجيني على ضرورة معاينة حقيقية على أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات علي أن يتم إفادة اللجنه رسميا خلال اسبوع وتودع امانه اللجنة.