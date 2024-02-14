بالفيديو.. نصر عبده: مصر تقود مسيرة التصدي لمخططات الاحتلال منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي

قال نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، إن القضية الفلسطينية في عقب وقلب الدولة المصرية منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي ومصر تقود مسيرة التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي وتقود مسيرة التضامن ومؤازرة القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين.

وأضاف "نصر" في حواره للقناة الثالثة المصرية، أنه لابد ألا نختذل ما يحدث في قطاع غزة منذ بدء الأزمة الأخيرة في السابع من أكتوبر الماضي، ولكن موقف مصر ثابت وراسخ وواضح ومعلن وليس فيه أي خفاء عبر التاريخ، فدائمًا مصر مع الأرض مقابل السلام وحل الدولتين وأنه لا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين ولا استقرار في المنطقة أو لأي طرف من الطرفين الا بحل الدولتين، وجهود مصر دائمًا رامية لعدم اسقاط القضية الفلسطينية من ذاكرة أحد أو تصفية القضية الفلسطينية لأي وسيلة من الوسائل، ومصر رامية دائمًا لحماية الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والعزل ورامية لحل الدولتين.

وتابع، أن أي موقف أو اجتماع أو قمة سواء شاركت فيها مصر أو استضفتها فأن هناك ثوابت لدى الدولة المصرية وهي حماية الفلسطينيين والمدنيين ولا تصفية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وأنه لا سلام دون ذلك.