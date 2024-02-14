معسكر لفرق سويسرية وإيطالية بحمام السباحة الأولمبي بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات معسكرات السباحة الشتوية بفرق من إيطاليا وسويسرا بمجمع السباحة بمركز التنمية الرياضية بمدينة السلام شرم الشيخ.

وتحرص الأندية والأكاديميات الأوربية على تنظيم معسكرات السباحة الشتوية فى مدينه شرم الشيخ لأجواء شرم الشيخ الدافئة وإمكانيات حمام السباحة الأولمبى المتواجد بالمركز شاشات وتاتش بورد وتدفئة المياه فى فصل الشتاء.

ويعد الحمام الأوليمبي بمركز التنمية الرياضة بشرم الشيخ الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ولديه القدرة على استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى به لجاهزيته ومطابقته لمواصفات الاتحاد الدولى للسباحة، بجانب الحمام التدريبي المجاور له والمبنى الملحق به الذي يضم غرف خلع الملابس وصالة لياقة بدنية وغرفة لكشف المنشطات وغرف الحكام ومطعم وغرفة مخصصة لأعضاء الاتحاد الدولى.

كانت مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ قد جرى تزويدها بحمام سباحة أولمبي وأخر تدريبي يأتي في إطار المرحلة الأخيرة من تطوير مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ التي تعد صرحا رياضيا عملاقا يضم ملعب قانونى لكرة القدم مزود بالمدرجات وغرف خلع الملابس، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وملاعب للتنس الأرضي، ومجمع للإسكواش، ومبنى فندقى لإقامة الشباب زائري شرم الشيخ وأعضاء الوفود الرياضية، إضافة إلى صالة رياضية مغطاة تحتضن البطولات الدولية والعربية والقارية والتي تستضيفها مصر على مدى العام.

inbound5445979909753808201

inbound811417746530333747