"الذكاء الاصنطاعي بكفر الشيخ" الثالث بهاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بمسار الإتاحة والترفيه

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز فريق كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة بالمركز الثالث على مستوى أكثر من ١٩٠ فريقا فى مسار الإتاحة والترفيه بمسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوى الهمم، والذى نظمته جامعة بنها، فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن مسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوى الهمم، تهدف إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاركة فى مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير البرمجيات والتطبيقات التى تساعد فى تحسين حياة هؤلاء الأشخاص عن طريق توفير وصول أفضل إلى المعلومات والخدمات إليهم أو من خلال تطوير التقنيات التى تسهل التفاعل والتواصل لهؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أهمية وضرورة دعم وتمكين وتحفيز الطلبة ذوى الهمم بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة فى هذه المسابقة تأتى فى إطار دور الجامعة فى دعم التحول الرقمى والسعى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

وضم فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ المشارك فى المسابقة كل من الطالب يوسف طلعت شرابي، والطالبة ميرنا هشام محمد، والطالب محمد يحيى عوضين، والطالب عمر علي جمعة، والطالب مصطفى جمال محمود، ومشرف الوفد الدكتور على صيام.

وتم تكريم فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ، فى الحفل الختامى للمسابقة، ضمن فرق الجامعات الفائزة فى مسابقات الهاكاثون فى مسار الإتاحة والترفيه، حيث تم تكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: الصحة والرياضة، الإتاحة والترفيه، التعليم والتوظيف.