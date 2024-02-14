جامعة القناة تنظم تدريبا حول "النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات"

أقامت جامعة قناة السويس برنامجها التدريبي المتميز عن "النزاهة والشفافية في إدارة المؤسسات".. على مدى يومي 12، 13 فبراير الحالي، مستهدفة نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد داخل المؤسسات، وبالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030 (المرحلة الثالثة)، والتي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- تعنى بنشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل إدارات ومراكز الجامعة المختلفة، وبين المواطنين والعاملين بمؤسسات المجتمع المختلفة، بوصف الشفافية من أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وأداة تحقيق الإدارة الرشيدة، وتابع أن الجامعة تقوم بالمشاركة بفاعليات الاستراتيجية بهدف الوصول لمجتمع يدرك مخاطر الفساد ويعلي قيم النزاهة والشفافية، وذلك من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية، والبرامج التدريبية التي تقدمها لمنتسبي الجامعة والعاملين بها، وللمتدربين من خارجها.

هذا وقام بالتدريب خلال البرنامج- على مدى يومين- الدكتور عبدالرحيم أحمد علي مدير مركز تنمية الموارد البشرية، حيث تناول مدونة السلوك الوظيفي، ومعوقات تطبيق النزاهة والشفافية، واستراتيجيات تعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة ، وعرف السمات الشخصية الخمس الكبرى (الانبساطية، العصبية، يقظة الضمير، الانفتاح على الخبرة، القبول)، تلك السمات التي تمت دراستها على 50 ثقافة على مستوى العالم.

وتطرق كذلك إلى السلوكيات غير المسئولة من الغش والرشوة، التهريب، تبديد الموارد، غياب روح التضامن والتسامح، وغياب الجدية والضمير المهني.

وأوضح مفهوم الفساد الذي حددته منظمة الشفافية الدولية بأنه "كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه، أو لجماعة"

وقدم الدكتور عبد الرحيم علي في نهاية التدريب- بعض النصائح التي تساعد في التعامل مع الأشخاص من مختلف الأنماط، مما يقلل من مشكلات الاتصال مع الآخرين، وبالتالي الحد من معوقات تحقيق الأهداف في مجال العمل والحياة بوجه عام كالتالي:

لا تدخل في جدال- حافظ على ثباتك الانفعالي- الالتزام بالوقت- كن صبورا- دعم وجهة نظرك بالأدلة والبراهين - عدم إحراج الآخر - استخدم " نعم...ولكن" بدلا من " أنت مخطئ".

هذا وقد استهدف البرنامج التدريبي 28 متدربا من داخل وخارج الجامعة من إدارات الإدارة الطبية، والموارد البشرية، وقاعة المؤتمرات، وكلية الطب البيطري.

ومن هيئة الرعاية الصحية، ومديريات الطب البيطري، والطرق والنقل، والتموين والتجارة الخارجية، ومدرسة 16 أكتوبر الرسمية.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.