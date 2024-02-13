طرح البوستر الرسمي لمسلسل "إمبراطورية ميم" لخالد النبوي

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "إمبراطورية ميم" البوستر الرسمي له تمهيدا لقرب عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن رواية قصة تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي قدمتها من قبل النجمة فاتن حمامة في مطلع السبعينيات، ويلعب فيه خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذي قرر أن يتفرغ لتربية أبنائه وبناء إمبراطورية ميم.



المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، عن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

وخاض النبوي دراما رمضان الماضي بمسلسل الإمام الشافعي وتطرق خلاله إلى السنوات الأخيرة التي قضاها على أرض مصر، والوقوف على «رسالة الإمام» وذلك في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية في هذه الفترة، وإصراره على أن يكون الفقه متصلًا بالناس وليس منفصلًا عنهم.