شعبة قطع غيار السيارات: المواطنون اتجهوا لشراء الصيني و«المضروب» لارتفاع الأسعار

قال شلبي إبراهيم غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، إن سوق قطع غيار السيارات يُعاني من أزمة نقص قطع الغيار، بجانب ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 400% بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه وعدم قدرة المستوردين على توفيره.

وأضاف غالب لـ«البوابة نيوز»، أن تراجع العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية ليس لها تأثير، قائلا: "ده كلام بين تجار العملة، بمعنى لو أنت هتبيع هيشتروا منك، لكن لو هتشتري هيقولوا مفيش"، حسب تعبيره.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بعض مالكي السيارات اتجهوا إلى شراء قطع غيار السيارات الصيني والمستعمل والمضروب، نظرا لارتفاع الأسعار علاوة على عدم توافر العديد منها في السوق المحلية.

وأشار «غالب» إلى أن أبرز قطع غيار السيارات غير المتوفرة في السوق المحلية تتمثل في طلمبات المياه والبنزين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات وبعض قطع المحركات، وغيرها.