مصرع وإصابة 22 شخصًا.. ننشر الصور الأولى من حادث تصادم الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، الصور الأولى من حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية، الذي أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وكان قد تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، ووجود حالات وفاة ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، والجثث جرى توزيعها على عدد من المشارح في الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة.

ويجري ضباط المرور بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وإعادتها غلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.