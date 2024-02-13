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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية غدا

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيسة مجلس سيدات الأعمال
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انهي مجلس سيدات الأعمال الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة آمال محمود رئيسة المجلس ، استعدادات جناح معرض اهلا رمضان، بإجمالي ١٠٦ عارضات على فترتين ، والذي من المنتظر افتتاحه غدا بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، والقيادات التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمركز شباب الشيخ زايد بنطاق حي ثالث،تنفيذًا لتوجيهات ، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبة قام رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بجولة تفقدية ، ويرافقه رئيسة مجلس سيدات الأعمال، بمتابعة التجهيزات الأخيرة والإعلان عن الأسعار، ويرافقهما دكتورة نسمة الزيني، ونادية محمود، نورهان جمال عضوات المجلس.

خلال الجولة أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية ، جودة المنتجات المعروضة وأسعار مخفضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين .

يضم العرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق بنسبة ٣٠ %، بالإضافة إلي منتجات متنوعه من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها.

التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الغرفة التجارية بالإسماعيلية سيدات الأعمال مديرية التموين والتجارة الداخلية