افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية غدا



انهي مجلس سيدات الأعمال الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة آمال محمود رئيسة المجلس ، استعدادات جناح معرض اهلا رمضان، بإجمالي ١٠٦ عارضات على فترتين ، والذي من المنتظر افتتاحه غدا بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، والقيادات التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمركز شباب الشيخ زايد بنطاق حي ثالث،تنفيذًا لتوجيهات ، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبة قام رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بجولة تفقدية ، ويرافقه رئيسة مجلس سيدات الأعمال، بمتابعة التجهيزات الأخيرة والإعلان عن الأسعار، ويرافقهما دكتورة نسمة الزيني، ونادية محمود، نورهان جمال عضوات المجلس.

خلال الجولة أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية ، جودة المنتجات المعروضة وأسعار مخفضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين .

يضم العرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق بنسبة ٣٠ %، بالإضافة إلي منتجات متنوعه من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها.