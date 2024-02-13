محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان افتتاح مركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعي

شهد اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير افتتاح مركز الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس.

وكان في استقبالهما كل من الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة و السكان بالمحافظة والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية و الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والقيادات الطبية والإدارية والأمنية بمستشفيات جامعة قناة السويس.

وخلال الافتتاح، ثمن محافظ الإسماعيلية التعاون المثمر الذي يتم بين المحافظة وجامعة قناة السويس في كافة المجالات، وخاصة في مجال الصحة، حيث اتخذت جامعة قناة السويس خطوات سريعة وجادة للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الجامعة تعد بيت الخبرة لإقليم القناة وسيناء، كما تتحمل مستشفياتها عبئ كبير في خدمة مواطني إقليم القناة وسيناء.

وأكد بشارة، أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا في القطاع الطبي منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية، موضحا أن وجود جامعة قناة السويس يعد قيمة مضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي تمد المنظومة بالكوادر المدربة و تسهم أيضا في التدريب للكوادر الطبية .

ومن جانبه، صرح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأنه تم الانتهاء أعمال تطوير مركز طب الأسرة الرئيسي في وقت قياسي، مؤكدًا أن افتتاح المركز يُعد خطوة لتحقيق الهدف الأساسي، وهو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تلك المنظومة المتميزة التي يرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تقديم رعاية صحية أفضل للمواطن المصري، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية والعيادات بالمركز جاءت وفق أعلى معايير الجودة، مُعلناً أن المركز يمثل نقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الإقليم.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن المركز يهدف لتسهيل الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيلية ويتبع خدماته لمشروع التأمين الصحي الشامل.

كما أوضح الدكتور أحمد أنور أن المركز يضم نحو ٦ عيادات هي عيادة طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنه و ٢ عيادة أسنان وعيادة نساو تنظيم أسرة وعيادة متابعة حمل و عيادة تخصصية باطنه وأطفال وأشعة سينية، و٢ معمل لتحاليل طبية.

وتابع أن جميع الخدمات سوف يتم ربط جميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الاسماعيليه لتلقي الخدمات الطبيه الأولية بمركز طب الاسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية وفق أعلى معايير الجودة للخدمات الطبية.

ويذكر أن فريق عمل المركز مدير المراكز الطبية الدكتور مصلح عبدالرحمن إسماعيل والمدير الفني للمراكز الدكتورة ولاء سالمان ومدير المركز الدكتورة هبة محمد عباس.

وبلغ عدد الملفات المفترض ربطها على المركز ما يقرب من عدد ( ٥٠٠٠٠) فرد طبقًا لعدد العاملين بالجامعة وأسرهم. كما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ٤٠ مليون جنيهًا.

ويعد مركز طب الأسرة الرئيسي أول منشأة تابعة لجامعة قناة السويس يتم افتتاحها و ضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.