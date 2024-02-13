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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

خلال حملات مكبرة.. غلق 74 منشأة وتحرير 3273 محضرا متنوعا في الإسكندرية

حمالات للتفتيش على
حمالات للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق
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 شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 74 منشأة، والتحفظ على عدد 4206 حالات إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3273 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و92 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 303 آلاف جنيه وذلك خلال أسبوع.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

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