تحت أنظار جوميز.. شباب الزمالك يسقط أمام الأهلي ببطولة الجمهورية

سقط فريق الزمالك مواليد 2005، في فخ الهزيمة أمام فريق الأهلي، وذلك بنتيجة 2-0 على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، ضمن مباريات المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية .

حضر اللقاء البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، للوقوف على مستوي اللاعبين المميزين للفريق تمهيدا لضمهم للفريق الأول .

كما شهد اللقاء حضور حسين لبيب رئيس النادي، وهشام نصر نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري .

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط: محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.