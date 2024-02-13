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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تحت أنظار جوميز.. شباب الزمالك يسقط أمام الأهلي ببطولة الجمهورية

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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سقط فريق الزمالك مواليد 2005، في فخ الهزيمة أمام فريق الأهلي، وذلك بنتيجة 2-0 على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، ضمن مباريات المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية .

حضر اللقاء البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، للوقوف على مستوي اللاعبين المميزين للفريق تمهيدا لضمهم للفريق الأول .

كما شهد اللقاء حضور حسين لبيب رئيس النادي، وهشام نصر نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري .

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - السيد أسامة  - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط: محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .  

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

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