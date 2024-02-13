محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد من القوافل الطبية التي يتم تنفيذها خلال شهر فبراير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (١٣-١٤ فبراير) قافلة طبية بوحدة بنجر ١٩ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتقام أيضًا يومي (١٨-١٩ فبراير) قافلة طبية بوحدة حارس بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (٢٠-٢١ فبراير) قافلة طبية بوحدة طيبة بنطاق حي العامرية، وتقام يومي ( ٢٧-٢٨ فبراير) قافلة طبية بوحدة الهانوفيل البحرية بنطاق حي العجمي.