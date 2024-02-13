“التعليم” تختتم اللقاء التنشيطى والتعريفى بأنشطة التوكاتسو للمدارس بـ8 محافظات

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللقاء التنشيطى والتعريفى لأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) للمدارس الحكومية؛ المنعقد خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى ٨ محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى ٤٣٥ مدرسة من إجمالى ١٧٠٠ مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم ١٩٨ موجه، و٢٣٠ مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

وقد شارك فى متابعة هذا اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم، وكذلك تميزهم العلمى فى مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.