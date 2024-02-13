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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بأحداث مجلس الوزراء لـ6 مارس المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم  بدر، إحالة محاكمة متهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، للدائرة الأولي إرهاب، وتحديد جلسة ٦ مارس لنظر الدعوي.

وحاء بالتحقيقات المهتم قام بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

كما قام بالتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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