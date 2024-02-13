ندوة توعوية عن السلامة والصحة المهنية بمستشفى نخل المركزي

عقدت الندوة التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى نخل المركزي بوسط سيناء والتى نظمتها مديرية العمل، بحضور 45 من طاقم التمريض والإداريين.

وتناولت الندوات عدة موضوعات تضمنت مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها، وتشريعات السلامة والصحة المهنية، والمخاطر بأنواعها في بيئة العمل، ومسئولية جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة طبقا للقرار 134 لسنة 2003، والحرائق وانواعها وكيفية مكافحتها.

وقال محمد سالم، مدير مديرية العمل بشمال سيناء، إن المديرية تنفذ العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية، حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد أن المديرية مستمرة بكافة أجهزتها التابعة في عقد الندوات والدورات للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.