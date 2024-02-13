بالفيديو.. التموين تكشف تفاصيل اطلاق معارض "أهلا رمضان"

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة تستعد منذ شهر يناير، باستقبال شهر رمضان الكريم، حيث أن كل محافظة سيكون فيها على الأقل 3 معارض رئيسية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومشروع جمعيتي، وسيكون هناك ركن يحمل اسم معرض «أهلا رمضان» في كل سلسلة.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن المعرض سيبدأ من 15 فبراير الجاري و لمدة شهر حتى 15 مارس، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الموردين والمنتجين، والاطمئنان من وجود خامات ومستلزمات إنتاج تكفي من 2 إلى 3 أشهر، وأيضًا الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بإمداد كل المعارض بكل ما يتعلق بها من أراضي وأذونات.

وتابع، أن السلع الأساسية التي ستتيح في المعارض، هي الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمنة البلدي والصناعي وياميش رمضان بأسعار مناسبة وتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 25% لتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأردف معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة أعلنت أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم 30 شركة، ستشارك في المعارض الرئيسية بضخ كميات أكبر من السلع الأساسية، بالإضافة إلى السلع التموينية التي يتمّ صرفها شهريًا.

وأوضح، أنه سيتم الإعلان عن الكوبونات التي سيتم طرحها من جانب الوزارة والتي تبدأ من 100 و150 و300 حتى 500 جنيه، إذ يتم توفيرها لمن يرغب في شرائها وتوزيعاها على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك في كل معرض، مندوب من وزارة التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكّد من كميات المنتجات التي يتم بيعها وضبط الأسعار.