«500 شاحنة تضم أكثر من 8 آلاف طن».. التحالف الوطني يكشف لـ «البوابة نيوز» تفاصيل دفعة جديدة من المساعدات لغزة (فيديو وصور)

كشف عمرو مجدي مدير العمليات الميداني في التحالف الوطني في لقاء خاص مع «البوابة نيوز»؛ تفاصيل القافلة جديدة التي يتم الإنتهاء من إجراء دخولها للأشقاء في غزة.

وقال «مجدي» اليوم نقف أمام قوافل إنسانية تم تجهيزها من المصريين لتقديمها للأشقاء في قطاع غزة، لافتًا إلى أن القافلة تضم ما يقرب من 500 شاحنة وأكثر من 8500 طن من المساعدات التي تتنوع بين الأغذية والمواد الطبية والكساء ومُساعدات ضرورية أخرى.

وأوضح أن التحالف الوطني يضم في عضويته 34 مؤسسة مركزية بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف جمعية في محافظات مصر أغلبيها يشارك في كل الفاعليات التي تخص التحالف لا سيما الأحداث الكبيرة والإقليمية في فلسطين.

قواف المصريين لدعم الأشقاء في غزة

قواف المصريين لدعم الأشقاء في غزة

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