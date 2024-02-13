بزيادة 0.3%.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلًا 2026 دولار للأونصة

سجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمية ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 2026 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2020 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2011 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتعوض خسائر جلسة الأمس ليستمر الذهب في التذبذب وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي من شأنها أن تغير من توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

ورصد تحليل جولد بيليون تعافي أسعار الذهب اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي تعتبر أهم الأحداث التي تصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير بنسبة 2.9% مقارنة مع القراءة السابقة 3.4%، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الجوهري السنوي بنسبة 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه البنك الفيدرالي في نيويورك رأى أن المواطنين يتوقعون استقرار التضخم إلى حد ما في بداية العام، وبالتالي قد نرى تراجع في معدلات التضخم ولكن بشكل معتدل.

وعن سيناريوهات التضخم ، يرى تحليل جولد بيليون أنه إذا جاء التراجع في معدل التضخم بشكل كبير أكبر من المتوقع سيكون لهذا تأثير سلبي كبير.