ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بزيادة 0.3%.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلًا 2026 دولار للأونصة

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمية  ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا خلال جلسة تداول  اليوم بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 2026 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2020 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 2011 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتعوض خسائر جلسة الأمس ليستمر الذهب في التذبذب وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي من شأنها أن تغير من توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

ورصد تحليل جولد بيليون تعافي أسعار الذهب اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي تعتبر أهم الأحداث التي تصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير بنسبة 2.9% مقارنة مع القراءة السابقة 3.4%، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الجوهري السنوي بنسبة 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه البنك الفيدرالي في نيويورك رأى أن المواطنين يتوقعون استقرار التضخم إلى حد ما في بداية العام، وبالتالي قد نرى تراجع في معدلات التضخم ولكن بشكل معتدل.
وعن سيناريوهات التضخم ، يرى تحليل جولد بيليون أنه إذا جاء التراجع في معدل التضخم بشكل كبير أكبر من المتوقع سيكون لهذا تأثير سلبي كبير.

تحليل جولد بيليون اسعار الذهب العالمي السعر الفوري لأونصة الذهب مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم