رئيس جامعة قناة السويس: تطبيق مواصفة نظام أيزو 210001/2018 بخمس كليات

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تطبيق نظام الأيزو210001/2018 على خمس كليات هي: الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بجانب تطبيق مواصفة 9001/2015 التي تطبق على إدارة الجامعة.

كما عقد اجتماع موسع بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي كمال مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

وبمشاركة عمداء الكليات الخمس الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة.

وبحضور أعضاء الشركة العربية للنظم والاستشارات الهندسية، التي ستقوم بالتدريب على النظام الجديد، برئاسة الدكتور عبده سعد الدين، ومستشاري الشركة الدكتور محمد أمين والدكتور عاطف.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تطبيق مواصفات الأيزو 210001/2018 يساهم في تقليل العمليات التي تسبب هدر أو فقد للموارد،

إلى جانب التركيز على احتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن تطبيقها سيؤدي إلى تحسين صورة المؤسسات التعليمية وزيادة مصداقيتها، بما ينعكس على ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية وتعزيز سمعتها الأكاديمية والاجتماعية.

هذا وقد قدم الدكتور حمدي عطا الله بتوضيح مميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية أيزو 21001، حيث تمثل اعتماد أفضل لممارسات التعليم المتبعة دولياً.

وتعمل على تحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم، مع زيادة رضا الدراسين والعملاء، عن طريق ترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم خدمات التعليم، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية.