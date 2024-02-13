دورات تدريبية مجانية لموظفي قطاع الدراسات العليا والبحوث بـ"آداب عين شمس"

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة عين شمس سلسلة من الدورات التدريبية لموظفي القطاع بهدف تعزيز المستوى المهني، وتحسين مهارات التواصل، وتحفيز الفكر الايجابي، وزياده اكتساب المعلومات، وتطوير الخبرات والمهارات.

وبدأت سلسلة الدورات بدورة "مهارات التواصل باللغة الانجليزية " والتي قدمتها نادية حشيش الأستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية.

وافتتحت الدورة حنان كامل عميد الكلية التي اكدت على أهمية عقد هذه الدورات لتطوير قدرات الموظفين وانه تم تحديد هذه الدورات من خلال الاستبيان الذى اجرته وحدة الجودة بين إدارات الكلية المختلفة من خلال لجنة التدريب.

وعرضت الدورة كيفية كتابة المراسلات باللغة الانجليزية وكتابة الإيميل ،كما تناولت في الجزء الثاني من الدورة مبادئ اللغة الانجليزية وبعض التعبيرات والمصطلحات الدارجة والشائع في استخدامها.

وكذلك تم عقد دورة أخرى " حول استخدام المراسلات الالكترونية" من تنسيق هويدا عبد الحميد مدير وحدة الجودة و بهاء عبد الحافظ الاستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات ، أوضح ضياء الدين عبد الواحد الاستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات خلالها كيفية إنشاء البريد الالكتروني وعمل الحساب وأسلوب صياغة المراسلات الالكترونية والدباجات المختلفة لكتابة المراسلات وفي الجلسة الثانية من الدورة قام بتدريب الموظفين عمليا على كتابة المراسلات الالكترونية وعلى انشاء (الايميل).

وأعرب الحضور من موظفي قطاع الدراسات العليا والبحوث عن مدى استفادتهم من هذه الدورة، كما قدموا الشكر لإدارة الكلية على عقد هذه الدورات.