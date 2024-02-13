ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32637 طن تشمل: 1250 طن مخلفات بنجر و7159 طن ملح و3817 طن رمل و1541 طن حديد و10230 طن يوريا و8640 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63358 طن تشمل : 24725 طن ذرة و 12087 طن قمح و 2874 طن خشب زان و 9624 طن خردة و 300 طن عدس و 2539 طن زيت طعام و 750 طن مولاس و 170 طن منتجات غذائية و 1526 طن فول صويا و 1300 طن حمص و 6563 طن حديد و 900 طن سكر .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 214 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1178 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91611 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119670 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5996 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – أفريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ أفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .