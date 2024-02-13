الجيش الأوكراني: 84 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الأوكرانية قصفت 13 منطقة لتمركز القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط 84 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن - أن القوات الروسية شنت في المجمل 5 ضربات صاروخية و113 غارة جوية و135 هجمة باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط جرحى بين السكان المدنيين وتضرر أو تدمير المباني الخاصة والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، هاجم الروس أوكرانيا باستخدام 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131 حيث أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 16 طائرة بدون طيار هجومية.

وتعرضت أكثر من 110 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف لقصف مدفعي.

ولم يتغير الوضع في منطقة مسؤولية مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الشمالية في قطاعي فولين وبوليسيا إلى حد كبير.

وفي قطاعي سيفيرشينا وسلوبوزانشينا، يحافظ الروس على وجودهم العسكري في المناطق الحدودية، ويقومون بأنشطة تخريبية لمنع نشر القوات الأوكرانية في القطاعات الخطرة وزيادة كثافة حقول الألغام على طول حدود الدولة في منطقة بيلجورود.

وفي قطاع ليمان، صد الجنود الأوكرانيون ثلاث هجمات روسية بالقرب من تيرني وشمال فيسيلي بمنطقة دونيتسك بينما في قطاع باخموت، صدت قوات الدفاع الأوكرانية سبع هجمات شنها الروس بالقرب من مستوطنات بوهدانيفكا، وإيفانيفسكي، وأندرييفكا، وكليششيفكا في منطقة دونيتسك.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الروسية، مما يؤدي إلى إرهاقها على طول خط المواجهة بأكمله.